Kohl's vola in borsa su interessamento di Hudson's Bay e Sycamore

(Teleborsa) - Le azioni di Kohl's, catena statunitense di grandi magazzini, sono in grande rialzo a Wall Street dopo che il sito di news Axios ha scritto che la catena di grandi magazzini canadese Hudson's Bay sta valutando un'offerta per una potenziale acquisizione. Kohl's è sotto i riflettori da alcuni mesi, in quanto ha rifiutato due offerte pubbliche di acquisto all'inizio di quest'anno, approvato una nuova strategia e obiettivi finanziari, e affermato di essere in contatto con più di 20 soggetti e di aver fornito ad alcuni di loro l'accesso a dati finanziari. Il Wall Street Journal ha in seguito riferito che anche Sycamore sta pianificando un'offerta con un prezzo di 60 dollari per azione.

"Come precedentemente rivelato, il coinvolgimento del consiglio di amministrazione con potenziali offerenti è solido e continuo", ha affermato oggi una portavoce di Kohl's. "Il consiglio misurerà le potenziali offerte rispetto a un piano autonomo convincente e sceglierà il percorso che ritiene massimizzi il valore per gli azionisti", ha aggiunto.

Spicca il volo Kohls, che si attesta a 61,17, con un aumento del 13,65%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 64,74 e successiva a quota 73,64. Supporto a 55,84.