Kohl's rivede al rialzo previsioni per intero 2021 dopo trimestrale positiva

(Teleborsa) - Kohl's - catena statunitense di grandi magazzini - ha chiuso il secondo trimestre con entrate in aumento del 31% a 4,45 miliardi di dollari, superando i 4,02 miliardi attesi dal mercato. L'utile netto è salito a 382 milioni di dollari, o 2,48 dollari per azione, da 47 milioni, o 30 centesimi per azione, di un anno fa. Anche in questo caso sono state superate le stime degli analisti (1,21 dollari per azione). Durante il trimestre, Kohl ha riacquistato 255 milioni di dollari delle sue azioni e ha detto che prevede di riacquistare da 500 milioni a 700 milioni di dollari delle sue azioni quest'anno.



La società ha rivisto al rialzo le proprie stime per l'intero 2021. Ora prevede che le vendite nette aumenteranno in una percentuale "low-twenties" rispetto alla precedente aspettativa di aumento "mid-to-high teens". Il margine operativo dovrebbe ora essere compreso tra il 7,4% e il 7,6% rispetto alla precedente previsione dal 5,7% al 6,1%. L'utile rettificato per azione dovrebbe ora essere compreso tra 5,80 e 6,10 dollari, rispetto alla precedente aspettativa di 3,8-4,2 dollari.



"Abbiamo realizzato utili record nel secondo trimestre con vendite e margini che superano sostanzialmente le aspettative. Per quanto soddisfatti dei nostri progressi strategici in corso, molte delle nostre opportunità sono ancora davanti a noi. Siamo alla vigilia del lancio di diverse partnership di trasformazione che guideranno la crescita sostenibile negli anni a venire", ha affermato Michelle Gass, amministratore delegato di Kohl. "Sulla base dei nostri risultati, stiamo alzando la nostra guidace per l'intero anno 2021, il che ci farà raggiungere molti dei nostri obiettivi strategici 2023 quest'anno, ben prima del nostro piano", ha aggiunto.