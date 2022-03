Kohl's, nuova strategia e obiettivi finanziari dopo pressione del mercato

(Teleborsa) - Kohl's, catena statunitense di grandi magazzini, ha annunciato una nuova strategia e nuovi target finanziari in occasione del suo Investor Day. L'obiettivo è rivenditore preferito per chi ha uno stile di vita Active e Casual. La società è stata sotto i riflettori in questa prima parte di 2022 in quanto ha ricevuto diverse offerte di acquisizione, che però non hanno riflettuto "adeguatamente il valore della società alla luce della sua crescita futura e generazione di cassa", secondo Kohl's. Presentando il nuovo piano, la CEO Michelle Gass ha affermato: "Abbiamo sostanzialmente ristrutturato la nostra attività per promuovere una crescita sostenibile e redditizia, fornendo al contempo un forte ritorno agli azionisti".

Kohl's sta introducendo un quadro finanziario a lungo termine "incentrato sulla fornitura di valore per gli azionisti", offrendo: crescita percentuale delle vendite a un tasso "low-single digits"; margine operativo dal 7% all'8%; crescita dell'utile per azione a un tasso "mid-to-high single digits"; flusso di cassa operativo di oltre 5,5 miliardi di dollari e circa 2,5 miliardi di dollari di free cash flow nel periodo 2022-2024.

"Abbiamo raggiunto un EPS record nel 2021 e raggiunto il nostro obiettivo di margine operativo due anni prima del previsto, riflettendo i nostri progressi per guidare una crescita più redditizia - ha aggiunto l'amministratrice delegata - Le iniziative che annunciamo oggi, inclusi i piani per portare il business Sephora a 2 miliardi di dollari, ci stanno ulteriormente posizionando per la creazione di valore a lungo termine".

Per quanto riguarda la strategia multicanale, il gruppo prevede anche di aprire oltre 100 nuovi negozi Kohl's di formato più piccolo nei prossimi quattro anni, portare il business digitale a 8 miliardi di dollari, migliorando la discovery e la shopability su Kohls.com, lanciare l'acquisto self-service online con il ritiro in negozio in tutti i negozi nel 2022 e continuare a testare i resi self-service e il self-check-out.