Kohl's giudica offerte di acquisizione non adeguate

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Kohl's ha affermato che le valutazioni indicate nelle attuali manifestazioni di interesse ricevute "non riflettono adeguatamente il valore della società alla luce della sua crescita futura e generazione di cassa". Secondo quanto riportato nelle scorse settimane dai media statunitensi, le offerte per il takeover erano da parte di Acacia Research (specializzata nell'acquisizione di aziende sottovalutate) e Sycamore Partners (società di private equity).

Il board ha incaricato il Comitato Finanze, composto esclusivamente da amministratori indipendenti dopo la pressione degli investitori attivisti, di continuare a valutare qualsiasi offerta. Kohl's si sta anche rapportando con consulenti finanziari, tra cui Goldman Sachs e PJT Partners.

"Abbiamo un alto grado di fiducia nella strategia di trasformazione di Kohl's e prevediamo che la sua continua esecuzione si tradurrà in una significativa creazione di valore - ha affermato Frank Sica, presidente di Kohl's - Il consiglio si impegna ad agire nel migliore interesse degli azionisti e continuerà a valutare da vicino ogni opportunità per creare valore".

Intanto, si muove al rialzo Kohls, che si attesta a 59,35, con un aumento dell'1,31%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 60,79 e successiva a 63,82. Supporto a 57,76.