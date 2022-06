Knot (BCE): opzioni per settembre non si limitano a rialzo di 50 punti base

(Teleborsa) - "Se le condizioni rimangono le stesse di oggi, dovremo aumentare il tasso di oltre 25 punti base. Il livello successivo è aumentare di 50 punti base, ma le nostre opzioni non sono necessariamente limitate a questo". Lo ha detto Klaas Knot, presidente della Banca dei Paesi Bassi e membro del Consiglio direttivo della BCE, in una intervista al quotidiano francese Le Monde. Quando gli è stato chiesto se quindi stesse considerando un aumento di 75 punti base, ha risposto: "Tutto quello che posso dire è che il rialzo dovrà essere superiore a 25 punti base".

"Dipende tutto dai dati e dalla situazione economica, ma c'è una reale probabilità che i tassi continuino a salire in ottobre e dicembre", ha detto in un altro passaggio. Ciò dovrebbe quindi portare a un tasso BCE dello 0,75%, o addirittura dell'1%, un livello che non si raggiunge dal gennaio 2011. A una domanda se sia questo il suo desiderio, Knot ha continuato a glissare: "Questo è ciò che i mercati finanziari prevedono attualmente", ha risposto.

Il banchiere centrale, uno dei più hawkish del consiglio BCE, ha poi commentato l'inflazione galoppante, che ha raggiunto il +8,1% nell'eurozona a maggio. "Siamo particolarmente preoccupati che l'inflazione si stia diffondendo nell'intero paniere dei consumatori. Ora, il 75% dei prezzi che misuriamo aumenta di oltre il 2%. L'inflazione core (esclusi energia e cibo, ndr) è ora del 3,8%, che è il doppio del nostro obiettivo di inflazione (del 2%, ndr)".