KME Group, stipulato contratto "sale and leaseback" per stabilimento Osnabruck

(Teleborsa) - KME Group rende noto che le controllate KME Real Estate, in qualità di cedente, e KME Germany, in qualità di conduttore, hanno finalizzato il.ùLa conclusione dell'operazione ha visto il, che presenta un'estensione di oltre 570.000 metri quadrati, occupati dalloe daglie la contestuale conclusione delsuper un periodo di(per due volte e quindi 30+10+10).Nell'ambito del(nella forma del triple net agreement), e continuerà a gestire l'intero stabilimento industriale oltre agli uffici. Ilconcordato tra le parti ammonta aded è soggetto ain base all'indice CPI (indice tedesco utilizzato per i contratti di locazione).le rispettive aree della proprietà, già a loro attualmente locate, per undi circaL'esecuzione dell'operazione ha permessointeramente utilizzati per ilin essere con, di complessivi 110 milioni, utilizzato lo scorso 8 dicembre da parte della subholding KME SE per il rimborso anticipato del proprio prestito obbligazionario senior garantito con scadenza 2023.L'operazione contribuisce significativamente al, nell'ambito del percorso di ulteriore sviluppo del proprio core business