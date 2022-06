KLM restituisce l'intero prestito ottenuto dal governo olandese

Giovedì 30 Giugno 2022, 19:45







(Teleborsa) - KLM rimborserà l'ultima tranche del prestito concesso dal governo olandese per fare fronte alla crisi dovuta alla pandemia. Con la restituzione della somma di 277 milioni di euro, la compagnia aerea avrà saldato quanto servito per fronteggiare la crisi del 2020, avendo preso in prestito un totale di 942 milioni di euro dalla linea di credito di 3,4 miliardi di euro.



KLM ha rinunciato nell'ultimo biennio a ben seimila dipendenti, ma la graduale ripresa del settore e la riduzione dei costi hanno permesso di restituire il prestito.



La compagnia aerea, di fronte alle perduranti incertezze che incombono sul trasporto aereo, ha deciso di mantenere l'accesso alla residua linea di credito di 2,4 miliardi di euro, composta da 723 milioni di euro di prestito governativo e 1,735 miliardi di euro dalle banche.



(Foto: Jean-Philippe Boulet CC BY 3.0)