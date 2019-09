Klm ordina due moderni aerei B-777

(Teleborsa) - Boeing e KLM Royal Dutch Airlines hanno annunciato l'ordine di altri due aerei B-777/300ER da parte della compagnia, che continua così ad operare una delle flotte più moderne d'Europa.



La commessa, valutata 751 milioni di dollari agli attuali prezzi di listino, era stata attribuita in precedenza ad un cliente non identificato nella sezione Orders & Deliveries sul sito dell'industria.



Il B-777/300ER può trasportare sino a 396 passeggeri in una configurazione a due classi e ha una autonomia massima di 13.650 km.



KLM, tra le più antiche compagnie al mondo tuttora operante con il suo nome originale, celebra il suo centenario quest'anno. Nel 2004 si è fusa con Air France creando così tra i più grandi gruppi di aviolinee d'Europa. Air France-KLM è inoltre uno dei maggiori operatori della famiglia B-777 con quasi 100 aeromobili tra le due flotte. © RIPRODUZIONE RISERVATA