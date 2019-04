Klm inaugura il collegamento tra Napoli e Amsterdam

(Teleborsa) - Klm ha scelto la domenica di Pasqua per inaugurare il nuovo collegamento tra Napoli e Amsterdam. Inizialmente i voli saranno operati il sabato e la domenica mentre nei mesi di luglio e agosto avranno frequenza giornaliera. Napoli diventa la decima destinazione italiana di Klm, che negli ultimi anni ha aumentato del 20 per cento il numero dei voli dall'Italia e del 30 per cento l'offerta di posti. Il collegamento sarà operato alternativamente con Boeing 737-700 e 800 con una capacità rispettivamente di 137 posti e 181 posti. Dal 21 aprile diventano 106 le destinazioni offerte dall'aeroporto di Capodichino. Il collegamento con lo hub di Schiphol consente di raggiungere oltre 80 destinazioni del network Klm in Europa e nel mondo.







(Foto: Klm a Napoli) © RIPRODUZIONE RISERVATA