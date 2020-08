KLM congela aumenti salariali, sindacati pronti a fare causa

(Teleborsa) - Stop agli aumenti salariali causa Covid-19. È quanto deciso da KLM che ha quindi sospeso l'incremento del 2,5% negoziato con i sindacati lo scorso anno e che sarebbero dovuti entrare in vigore dal 1 agosto.



La compagnia aerea ha spiegato in una nota che la misura unilaterale è stata adottata perché "per sopravvivere KLM deve adottare misure per la riduzione dei costi". La crisi – "di una gravita' senza precedenti" – ha portato l'azienda a perdere 10 milioni di euro al giorno.



KLM non ha stabilito una data per lo "scongelamento" degli aumenti e i sindacati hanno già annunciato l'intenzione di ricorrere in tribunale contro la decisione della compagnia. © RIPRODUZIONE RISERVATA