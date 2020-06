KLM, arriva prestito da 3,4 miliardi da Olanda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - È stato approvato ieri dal Cda diun. Il finanziamento – fa sapere il Gruppo in una nota – "permetterà a Klm di superare l'attualee di preparare il futuro". Lo scorso 7 maggio era stato già accordato ad Air France unNel dettaglio il finanziamento olandese prevedee le sue filiali ovvero unada parte di(3 banche olandesi e 8 banche internazionali) con una garanzia dello Stato olandese del 90%, e unQuest'ultimo è associato a una serie di impegni da parte della compagnia in materia di sviluppo sostenibile come pure di performance e competitività di Klm, "incluso – spiega la nota – un piano di ristrutturazione globale e il contributo dei suoi dipendenti". Klm si è impegnata a sospendere la distribuzione dei dividendi finché i prestiti non saranno integralmente rimborsati. Gli aiuti restano, tuttavia, soggetti all'approvazione dellae del"Ringrazio lo Stato olandese e le istituzioni finanziarie per il loro sostegno a Klm in questa crisi senza precedenti per il settore del trasporto aereo – ha commentato il–. Klm rappresenta una risorsa strategia per la Olanda e sono felice di aver visto lo Stato allearsi intorno a questo campione nazionale in questo periodo molto difficile. Sono orgoglioso di vedere che Klm recita un ruolo essenziale per l'economia olandese e siamo determinati a fare la nostra parte nel processo di rilancio. Grazie al sostegno degli Stati olandesi e francesi sono sicuro che il gruppo Air France-Klm uscirà più forte da questa crisi"."Klm – spiega– sta attraversando un periodo senza precedenti legato all'emergenza coronavirus. Questo finanziamento è necessario per avviare serenamente il lungo e difficile percorso per il rilancio. Nel prossimo futuro lavoreremo per ristaurare il nostro network e per il nostro piano di ristrutturazione".