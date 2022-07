KKR raccoglie 2,1 miliardi di dollari in primo fondo ABF

Mercoledì 13 Luglio 2022, 17:30







(Teleborsa) - KKR, colosso statunitense del private equity, ha raccolto 2,1 miliardi di dollari nel suo primo fondo Asset-Based Finance (ABF). Il fondo mira a fornire capitale a strumenti di credito privato globale garantiti da asset finanziari e patrimoniali. Ha ricevuto un forte sostegno da un gruppo eterogeneo di investitori nuovi ed esistenti, tra cui pensioni pubblici e aziendali, fondi sovrani, banche commerciali, compagnie assicurative, gestori patrimoniali e family office.



"Il mercato ABF da 4,5 trilioni di dollari è una delle opportunità più interessanti e in più rapida crescita all'interno della nostra attività di credito privato - hanno affermato Dan Pietrzak e Matthieu Boulanger, partner e co-responsabili del credito privato di KKR - Allo stesso tempo, gli investitori sono sempre più alla ricerca di soluzioni in grado di fornire flussi di cassa basati su garanzie con rendimenti interessanti e protezione dai ribassi nell'attuale contesto altamente volatile e inflazionistico. Stiamo assistendo a un crescente riconoscimento di ABF come asset class a sé stante in grado di offrire interessanti rendimenti corretti per il rischio".