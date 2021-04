23 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Kimberly-Clark, colosso statunitense del settore dei prodotti in carta (in Italia il suo marchio più famoso è Scottex), ha registrato ricavi e profitti sotto le attese nel primo trimestre 2021, oltre a rivelare una guidance inferiore alle aspettative di Wall Street per il 2021. La società aveva beneficiato, lo scorso anno, della corsa agli acquisti della prima fase della pandemia, quando le persone facevano scorta di prodotti alimentari e per la casa.

"I confronti col primo trimestre dell'anno scorso sono influenzati dall'aumento delle scorte relative alla pandemia di un anno fa, dalle incertezze del mercato consumer tissue e dall'aumento dei pressi delle materie prime - ha commentato presidente e amministratore delegato Mike Hsu - Abbiamo anche sperimentato interruzioni temporanee della catena di approvvigionamento dovute a condizioni meteorologiche avverse nel Sud degli Stati Uniti".

Le vendite nette del primo trimestre 2021 sono state pari a 4,7 miliardi di dollari, in diminuzione del 5% rispetto allo stesso periodo di un anno fa (calo delle vendite organiche dell'8%). L'utile netto diluito per azione è stato di 1,72 dollari nei primi tre mesi del 2021 e si confronta con gli 1,92 del 2020. La società punta ora a una crescita organica delle vendite per l'intero anno 2021 dallo 0 all'1% e agli utili rettificati per azione da 7,30 a 7,55. Le previsioni precedenti erano per una crescita organica delle vendite dell'1-2% e un utile per azione rettificato da 7,75 a 8.