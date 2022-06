Killnet, attacco hacker ai siti web dei porti di Genova e Savona

Venerdì 3 Giugno 2022, 17:00







(Teleborsa) - Dopo la chiamata alle armi rivolta ai "fratelli italiani" prosegue l'attacco messo in atto dagli hacker dal gruppo di attivisti filorussi Killnet che da ieri hanno preso di mira i siti web delle principali autorità portuali italiane. Nella mattinata di oggi è finito sotto attacco il sito dell'Autorità portuale del Mar Ligure Occidentale.



L'attacco – fa sapere l'Adsp in una nota – è stato respinto grazie al pronto intervento della polizia postale di Genova in collaborazione con i tecnici della stessa autorità portuale e gli esperti di Liguria digitale, che gestisce il sito dell'Adsp.



L'obiettivo del collettivo di hacker allineato contro la Nato è quello di attaccare i paesi che si sono schierati contro la guerra in Ucraina. La tipologia di attacco informatica utilizzata è il "ddos" (distributed denial of service) volta a mettere fuori uso un server inondandolo di richieste.