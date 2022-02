Ki Group, si dimette il presidente Canio Giovanni Mazzaro

(Teleborsa) - Ki Group Holding, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva e nel settore dei prodotti biologici e naturali, ha reso noto che Canio Giovanni Mazzaro ha rassegnato le proprie irrevocabili dimissioni dalla carica di presidente del consiglio di amministrazione e consigliere di amministrazione. Le dimissioni sono giustificate da nuovi impegni professionali che non permetterebbero di continuare a svolgere in modo adeguato le attività, si legge in una nota.

Le dimissioni avranno effetto dalla data di nomina del nuovo membro dell'organo amministrativo della società. Il CdA è stato convocato per il 3 febbraio 2022 per deliberare relativamente agli opportuni provvedimenti. Canio Giovanni Mazzaro ha comunicato di volere anche rinunciare al ruolo di Investor Relation Manager.