Ki Group perfeziona cessione quota Organic Oils Italia

(Teleborsa) - Ki Group Holding, società attiva per il tramite delle proprie controllate nel settore della distribuzione all'ingrosso, commercializzazione e produzione di prodotti biologici e naturali, haL'operazione . spiega una nota - a favore di un soggetto terzo, non correlato al Gruppo, era stata approvata dal CdA della società dello scorso 15 aprile 2020, tenuto conto, anche in ragione dei risultati economici generati dalla controllata, del venir meno della sua rilevanza strategica per il Gruppo Ki.Ildi cessione, pari a Euro 0,5 milioni, garantito da fidejussione a prima richiesta, è previsto sia versato per 0,1 milioni entro il 30 giugno 2020, per 0,2 milioni entro il 31 dicembre 2020 e per 0,2 mediante accollo del pari debito della Società verso la controllata.