Ki Group, CdA approva semestrale e nomina consigliere

(Teleborsa) - Ki Group Holding, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva come holding nel settore dei prodotti biologici e naturali, ha registrato su base consolidata ricavi pari a 1 milione di euro (0,5 milioni di euro al 30 giugno 2021), un EBITDA negativo per 0,1 milioni di euro (EBITDA rettificato di poste non ricorrenti al 30 giugno 2021 negativo per 0,5 milioni di euro) e un risultato netto negativo per 0,3 milioni di euro (risultato netto rettificato di poste non ricorrenti al 30 giugno 2021 negativo per 0,8 milioni di euro). L'indebitamento finanziario netto è pari a 3,9 milioni di euro (4,5 milioni di euro al 30 giugno 2021).

Sulle performance della società impatta l'intervenuto deconsolidamento, a partire dal 1° gennaio 2021, della partecipazione precedentemente detenuta nella società operativa Ki Group Srl, la cui uscita dal perimetro di consolidamento del gruppo aveva comportato, a livello di conto economico, la rilevazione di un provento straordinario (non ricorrente) pari a 23,3 milioni di euro.

Dopo le dimissioni del consigliere Alice Di Diego, il CdA ha provveduto alla nomina di Lelio Mondella in qualità di consigliere di amministrazione. Mondella ha più di 25 anni di esperienza a livello executive in Market Leader Branded Companies in ambito Food & Luxury. Prima di entrare in Ki Group Holding ha maturato esperienze manageriali in grandi multinazionali, quali Florette, multinazionale francese leader europeo nel settore food, e Domori, società specializzata nella produzione e vendita sul mercato internazionale di cioccolato.