Key–The Energy Transition Expo, al via a Rimini la fiera della transizione energetica con 800 espositori

Al via oggi la seconda edizione di Key – The Energy Transition Expo, l’evento di Ieg (Italian Exhibition Group) che per tre giorni, fino al 1° marzo, trasformerà il quartiere fieristico di Rimini nel palcoscenico d’eccezione per tutte le tecnologie, servizi e soluzioni integrate per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili. Presenti circa 800 brand espositori (oltre il 30% in più rispetto al 2023), di cui circa il 35% dall’estero.

La manifestazione, punto di riferimento in Sud Europa, Africa e bacino del Mediterraneo sulla transizione energetica, conferma il format di successo sperimentato a marzo 2023 e torna a consolidare il proprio ruolo di network privilegiato per la community internazionale della transizione energetica, in grado di connettere fra loro i key player del settore e favorire l’interlocuzione con le Istituzioni. Key 2024 ha rafforzato la propria vocazione internazionale, ampliando il numero di Paesi presenti e coinvolgendo tutti quelli che dimostrano una potenziale e forte domanda di tecnologie e soluzioni innovative per la transizione energetica. Key ospiterà circa 300 buyer e delegazioni provenienti da 57 Paesi.

Sotto la Cupola Lorenzo Cagnoni – Innovation Square, si è svolta oggi l’Opening Ceremony, col ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin. “Il futuro dell’umanità dipenderà da come sapremo gestire l’energia di cui un mondo - sempre più affollato - ha e avrà bisogno: manifestazioni come Key sono una occasione importante per conoscere le tecnologie che guidano la transizione energetica", ha detto il ministro.

Il presidente di Ieg, Maurizio Ermeti, ha ricordato che “Key non si focalizza su una singola area tecnologica, ma è dedicata al tema della transizione energetica a 360 gradi.

Ed è proprio questa sua trasversalità a rappresentare l’elemento differenziante, quello che la rende unica rispetto alle altre fiere sulle rinnovabili. Qui si parla la lingua del sole, del vento, dell’idrogeno, della E-mobility e delle città sostenibili. Il nostro obiettivo, per la seconda edizione, è consolidare la leadership di Key in Europa e nel bacino del Mediterraneo sul tema della transizione energetica”.

Per la seconda edizione, il layout di manifestazione è stato rinnovato: 16 padiglioni in totale, 4 in più rispetto al 2023, 14 dei quali divisi in sette aree espositive tematiche. Nel padiglione C1 troveranno spazio Arene e Agorà per eventi e workshop, mentre nel padiglione A1 si svolge in concomitanza Dpe – International Elextricity Expo, la manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group in collaborazione con l’Associazione Generazione Distribuita – Motori, Componenti, Gruppi Elettrogeni federata Anima Confindustria – e Federazione Anie, dedicata all’ecosistema della generazione, trasmissione, distribuzione, sicurezza e automazione elettrica, che presenta l’offerta italiana ed europea dei sistemi e componenti per la generazione e distribuzione di elettricità, che stanno plasmando il futuro energetico in Europa e nel bacino del Mediterraneo.

Nuova veste anche per l’Innovation District, presso la Cupola Lorenzo Cagnoni – Innovation Square, che quest’anno è stato potenziato e prevede per la prima volta quattro percorsi tematici che consentiranno agli espositori e alle start-up e pmi innovative italiane ed estere presenti in fiera di mostrare prodotti, soluzioni e tecnologie all’avanguardia, fare networking, scambiare idee e intercettare nuove opportunità di business.