Il gruppo del lusso Kering, di François Henri Pinault, di cui fa parte anche il marchio Gucci, ha annunciato che trasferirà in Italia la maggior parte delle attività logistiche attualmente situate in Svizzera e utilizzate come hub mondiale. La mossa - si legge in una nota - è stata decisa

nel contesto di una riflessione più approfondita sull'adeguatezza della rete logistica mondiale. Il gruppo ha deciso di introdurre un nuovo modello operativo, con una sostanziale riorganizzazione e semplificazione dell'attuale struttura logistica, con nuovi investimenti negli Stati Uniti, Asia e Italia. Come conseguenza, la maggior parte delle attività logistiche svizzere sarà centralizzata in un unico polo logistico in Italia, che sarà dimensionato per la crescita futura

Il nuovo hub sarà situato a Trecate, vicino a Novara. Il piano, che andrà a regime tra il 2020 e il 2022, prevede il ridimensionamento di alcuni uffici e magazzini in territorio elvetico di Kering. Un primo trasferimento in Italia di 150 lavoratori era già avvenuto lo scorso autunno. Oggi nei magazzini svizzeri lavorano 800 dipendenti, di cui a regime ne dovrebbero rimanere 400. I dipendenti occupati sono per lo più frontalieri che ogni giorno si spostano in Svizzera dalle province di Como e Varese.

Di recente, Kering si è accordato con il fisco italiano, in merito ad alcune contestazioni mosse dall'Agenzia delle Entrate alla propria controllata svizzera Luxury Goods International, per il pagamento di un'imposta per un totale di 1,25 miliardi di euro. Oltre a Gucci, Kering controlla altri marchi molto famosi come Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron o Pomellato.

