Kering giù a Parigi dopo annuncio conti in rosso

(Teleborsa) - Kering chiude in profondo rosso a Parigi all'indomani della pubblicazione dei risultati di trimestre, tutt'altro che rosei. Quest'ultimi hanno sofferto dell'impatto del contenzioso con il fisco italiano il quale ha portato ad un accordo da 1,25 miliardi di euro con l'Agenzia delle Entrate, per concludere la questione della presunta evasione fiscale da parte del colosso francese.



Per effetto di questa voce, il Gruppo ha annunciato un utile netto di 579,7 milioni di euro, in contrazione del 75% dai 2,36 miliardi generato negli stessi tre mesi del 2018. Il fatturato del semestre ha visto una crescita del 18,8% a 7,64 miliardi, trainato dal brand Gucci che è cresciuto del 16,3% su base organica a 4,62 miliardi.



Il titolo Kering ha chiuso in pesante ribasso gli scambi alla Borsa di Parigi, evidenziando una perdita del 7% circa.





