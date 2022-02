Kering fa brillare il settore moda. Titolo in rally a Parigi

(Teleborsa) - Ottima performance per Kering, che scambia in rialzo del 6,54%.

Il colosso francese del lusso - che comprende i marchi Gucci, Yves Saint Laurent e Bottega Veneta - ha chiuso il 2021 superando i risultati pre-pandemici. In particolare, il fatturato è salito del 35% a oltre 17,6 miliardi di euro rispetto al 2020 e del 13% rispetto al 2019. L'utile netto si è attestato a 3,17 miliardi di euro. Proposto un dividendo in crescita del 50% a 12 euro per azione.

A fare da assist ai conti di Kering è soprattutto la performance di Gucci che torna a correre nel quarto trimestre (+31%) grazie al successo delle sue linee iconiche e a un intenso programma di nuovi lanci.

La scia rialzista del titolo Kering spinge in avanti Moncler che si colloca in vetta al FTSE MIB con un balzo di oltre 2 punti percentuali.

A livello comparativo su base settimanale, il trend della multinazionale del lusso evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Kering rispetto all'indice.



Lo status tecnico di medio periodo del colosso del lusso ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 683,7 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 704,3, mentre il primo supporto è stimato a 663,1.