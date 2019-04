Kering, assegno da oltre 1 miliardo al Fisco italiano per chiudere caso Gucci

(Teleborsa) - Il Gruppo francese del lusso è pronto a staccare un assegno da oltre 1 miliardo di euro, il risarcimento più alto mai versato al Fisco italiano. Si potrebbe chiudere dunque così la disputa tra l'Agenzia delle Entrate e Kering, proprietaria del marchio Gucci, alla quale la Guardia di Finanza ha contestato una presunta evasione da circa 1,4 miliardi di euro per non aver dichiarato ricavi per 14,5 miliardi.



A riportarlo è Il Sole 24 Ore secondo cui l'accordo con il Fisco dovrebbe essere firmato nei giorni di maggio.



Il processo verbale di constatazione della GdF è stato effettuato nell'inchiesta del pm Stefano Civardi con al centro la commercializzazione di prodotti Gucci e l'aggiramento, tra il 2011 e il 2017, delle imposte italiane attraverso una società svizzera.