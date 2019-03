Kenya, ripresi i voli all'aeroporto di Nairobi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La situazione si va normalizzando in tutti gli scali del Paese dopo lo sciopero dei dipendenti della Kenya Airports Authority.È tornata alla normalità la situazione nell'aeroporto "Jomo Kenyatta" di Nairobi, teatro ieri (6 Marzo) di disordini provocati dalle proteste del personale aeroportuale che aveva indetto uno sciopero, attualmente affidata alla Kenya Airports Authority (KAA),. Il ministro dei Trasporti, James Macharia, ha annunciato la riprese delle operazioni di volo, anche facendo ricorso a lavoratori sostitutivi.Lo, ha interessato le aree del terminal dove era in corso la protesta., che hanno raggiunto anche decine di passeggeri che sono stati soccorsi e alcuni di essi trasferiti in ospedale a causa delle inalazioni., Kenya Aviation Workers Union (KUWA). Nella giornata del 6 marzo si è registrata la cancellazione di centinaia di voli e migliaia di passeggeri, tra cui, compresi gli aeroporti di Mombasa, Eldoret e Kisumu.