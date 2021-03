Kearney, aumenta i ricavi e rafforza la squadra in Italia

Kearney, società di consulenza strategica operativa in oltre 40 Paesi, guidata in Italia dal managing director Claudio Campanini, rafforza la struttura con la nomina di due nuovi Partner: Andrea Marinoni, con focus sul segmento Automotive & Industrial oltre che Private Equity, ed Enrico Bianco con focus su Private Equity-M&A e Post Merger Integration. L'ampliamento del numero dei Partner è una testimonianza del continuo investimento della società nella struttura italiana che ha visto nel 2020 nonostante la pandemia una crescita del fatturato del 16% e un continuo ampliamento del proprio network di consulenti a Milano e Roma.

Andrea Marinoni con oltre 20 anni di esperienza nella consulenza di direzione ha seguito negli ultimi anni programmi di trasformazione strategica, operativa e organizzativa per aziende di grandi dimensioni e per il mid-market principalmente nei settori automotive, costruzioni e industriali di processo. Nel settore automotive ha affiancato costruttori, componentisi e aziende di servizio in programmi di miglioramento della competitività, resi ulteriormente urgenti alla luce dei cambiamenti dirompenti che sta attraversando il settore.

Enrico Bianco, in Kearney dal 2005, è specializzato in progetti di trasformazione, integrazioni post fusione e ristrutturazione per grandi aziende e società in portafoglio di Private Equity. Ha di recente lavorato con importanti clienti nell'ambito delle telecomunicazioni e high tech, dell'industria dei servizi e dei sistemi di pagamento, elaborando strategie di crescita, ristrutturazioni organizzative e guidando integrazioni a livello nazionale ed internazionale.

