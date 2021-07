Juventus, titolo in ribasso in Borsa dopo annuncio aumento di capitale

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Retrocede Juventus, con un ribasso dell'1,32%, portandosi a 0,7125. Il titolo della società sportiva sconta l'annuncio dell'aumento di capitale per massimi 400 milioni di euro arrivato ieri sera.



Il CdA ha esaminato gli impatti derivanti dal protrarsi della pandemia da Covid-19 e aggiornato le relative stime. Rispetto alle previsioni del Piano di sviluppo per gli esercizi 2019/24, l'impatto economico complessivo degli effetti negativi diretti e indiretti della pandemia negli esercizi compresi tra il 2019/22 è di 320 milioni di euro.



Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 0,7013 e successiva a quota 0,6902. Resistenza a 0,7228.