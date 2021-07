Juventus, sottoscritto accordo pre-underwriting per aumento di capitale

Venerdì 30 Luglio 2021, 11:00

(Teleborsa) - Juventus ha sottoscritto un accordo di cosiddetto pre-underwriting con Goldman Sachs, JPMorgan, Mediobanca e UniCredit, i quali agiranno in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners nella già annunciata operazione di rafforzamento patrimoniale mediante un aumento di capitale in opzione fino a massimi 400 milioni di euro. La società sportiva prevede che che l'aumento di capitale possa essere realizzato entro la fine del 2021.

I Joint Global Coordinators si sono impegnati a stipulare un accordo di garanzia (underwriting agreement) per la sottoscrizione e la liberazione delle azioni di nuova emissione che non dovessero essere sottoscritte al termine dell'asta dei diritti inoptati. Come già comunciato, il socio di maggioranza Exor (che attualmente detiene il 63,8% del capitale sociale di Juventus) si è impegnato a sottoscrivere la porzione di aumento di capitale di propria pertinenza.