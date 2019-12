Juventus sotto pressione. Ultimo giorno negoziazione diritti aumento capitale

(Teleborsa) - Aggressivo ribasso per Juventus, che passa di mano in perdita del 3,37%. Oggi termina la negoziazione dei diritti dell'aumento di capitale.



Lo scenario su base settimanale della società operante nel settore del calcio professionistico rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.



Lo scenario tecnico di Juventus mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,203 Euro con area di resistenza individuata a quota 1,238. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,186.







