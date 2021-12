Juventus, si dimette consigliere Laura Zanetti

Martedì 28 Dicembre 2021, 19:00







(Teleborsa) - Laura Zanetti, consigliere non esecutivo e indipendente di Juventus Football Club, nonché membro del "Comitato ESG" della società calcistica, ha rassegnato le proprie dimissioni, in data odierna, dalla carica di amministratore di Juventus, con decorrenza immediata, per "ragioni personali".



Sulla base delle comunicazioni effettuate alla società e al pubblico, Zanetti non risulta detenere, alla data delle dimissioni, azioni Juventus.



È già stata convocata una riunione del Consiglio di Amministrazione della società per il 30 dicembre 2021 per procedere alla nomina per cooptazione di un nuovo consigliere di amministrazione in sostituzione di Zanetti.