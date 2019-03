Juventus, Ronaldo fa salire il debito. Utile in calo nel semestre

Ultimo aggiornamento: 12:25

Ronaldo fa salire i debiti della Juventus. La società di calcio ha comunicato che(309,8 milioni al 30 giugno 2018). Il peggioramento di 74,5 milioni è stato determinato dagli esborsi legati alle campagne trasferimenti (-119 milioni netti), quindi soprattutto all'acquisto l'etate scorsa del fuoriclasse portoghese, costato 115 milioni, dagli investimenti in altre immobilizzazioni (-3,3 milioni), dagli investimenti in partecipazioni (-0,5 milioni) e dai flussi delle attività di finanziamento (-3,6 milioni), effetti parzialmente compensati dai flussi positivi della gestione operativa (+51,9 milioni).Ai 115 milioni del costo del cartellino di Ronaldo va aggiunto lo stipendio del calciatore che si aggira attorno ai 31 milioni di euro a stagione (circa 60 lordi). L'effetto Ronaldo, però, si è fatto sentire anche sul merchandising, conrispetto ai 14,65 milioni del primo semestre 2017-2018.che evidenzia una variazione negativa di 35,8 milioni rispetto all'utile di 43,3 milioni dell'analogo periodo dell'esercizio precedente.Tale variazione negativa deriva principalmente da minori proventi da gestione diritti calciatori per 17,9 milioni, maggiori costi per personale tesserato per 38,2 milioni, maggiori ammortamenti e svalutazioni sui diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori per 24,7 milioni, maggiori acquisti per prodotti destinati alla vendita per 6,3 milioni, maggiori altri oneri per 2,8 milioni, maggiori costi per servizi esterni per 3,3 milioni, maggiori imposte correnti per 1,5 milioni, nonché da maggiori costi per il personale non tesserato 1,5 milioni. Tali variazioni sono state parzialmente compensate da maggiori ricavi operativi per 57,5 milioni e minori oneri da gestione diritti calciatori per 4 milioni. Ulteriori variazioni hanno riguardato minori proventi finanziari netti per 0,3 milioni, maggiori accantonamenti per 0,9 milioni, nonché altre variazioni nette positive per 0,1 milioni., la società bianconera indica che sarà come di consueto fortemente influenzato dall'andamento dei risultati sportivi ed in particolare della UEFA Champions League.Positivo il titolo a Piazza Affari dopo alcuni giorni di ribassi: +2,24%.