Juventus rimbalza dopo lo scivolone di ieri

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per Juventus, che mostra un aumento del 3,10%, risultando non solo il miglior titolo del FTSE MIB, ma anche uno dei pochissimi temi positivi della giornata. Il titolo rimbalza così dopo le pesanti vendite subite ieri, in seguito alla sconfitta a Lione nei quarti di Champions League, che però non compromette la sua posizione nella gara per l'aggiudicazione della Coppa più ambita in Europa.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della società operante nel settore del calcio professionistico, che fa peggio del mercato di riferimento.



Analizzando lo scenario di Juventus si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 0,9565 Euro. Prima resistenza a 1,038. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 0,9044. © RIPRODUZIONE RISERVATA