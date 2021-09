Juventus, procedimento ispettivo Consob su ricavi da gestione diritti calciatori

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - La Consob (la Commissione nazionale per le società e la Borsa) sta portando avanti procedimento ispettivo nei confronti della Juventus per quanto riguarda i proventi relativi alla gestione dei diritti dei calciatori. Ne dà notizia la stessa società sportiva nella relazione finanziaria annuale.



"Con lettera in data 12 luglio 2021, la Consob ha avviato nei confronti della società una verifica ispettiva, attualmente in corso, ai sensi dell'art. 115, comma 1, lett. c), del TUF avente ad oggetto l'acquisizione, da parte dell'Autorità, di documentazione ed elementi informativi relativi ai proventi derivanti dalla gestione dei diritti dei calciatori", si nelle nel documento del club bianconero.



La società chiuso l'esercizio al 30 giugno con una perdita di 209,9 milioni di euro, che sarà coperta mediante utilizzo della riserva da sovrapprezzo azioni. Juventus ha registrato proventi dalla gestione dei diritti dei calciatori in calo del 75% a circa 43 milioni di euro, a fronte di un calo dei ricavi totali del 16% a 480 milioni di euro.