Juventus: operato sempre correttamente, contestazioni Procura non fondate

(Teleborsa) - Juventus ritiene di "" e "intende far, societari, economici e sportivi, in tutte le sedi". Sono le conclusioni di una nota con cui il club sportivo ribadisce di ritenere che le contestazioni della Procura sui propri bilanci siano infondate.Sulla base di "un solido set di pareri di primari professionisti legali e contabili, il board di Juventus è pervenuto, con compattezza, alla conclusione unanime" che "ildagli applicabili principi contabili" e che "e non paiono, peraltro, né quanto a presupposti, né quanto a conclusioni, allineate con i rilievi contenuti nella delibera Consob".Infatti, sostiene Juventus, la Procura afferma l'artificialità di plusvalenze e la fittizietà delle rinunce stipendi, mentre, e non contesta l'efficacia giuridica delle rinunce stipendi, né, con specifico riguardo alla cosiddetta "manovra stipendi" 2020/2021, la natura giuridicamente non-vincolante, delle cosiddette scritture integrative in corso di negoziazione nell'aprile/maggio 2021.Quanto alla giustizia sportiva, Juventus è fiduciosa che "le(che già si sono espresse, con riguardo al tema plusvalenze, in senso favorevole a Juventus)". In assenza di alcuna alterazione contabile, "ogni sanzione sportiva risulterebbe del tutto infondata", viene sottolineato.