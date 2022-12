Juventus, oggi assemblea per bilancio. Exor deposita lista CdA

Martedì 27 Dicembre 2022, 08:00







(Teleborsa) - Si riunisce oggi l'assemblea degli azionisti di Juventus per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 30 giugno 2022. L'attenzione sarà anche alla vicende giudiziarie che hanno interessato il club negli scorsi mesi.



Intanto, con riferimento all'assemblea che si terrà il 18 gennaio 2023, Exor (titolare di una partecipazione pari al 63,8% del capitale sociale) ha depositato una lista di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione. I designati ad entrare in CdA sono: Fioranna Vittoria Negri (indipendente); Maurizio Scanavino; Gianluca Ferrero; Diego Pistone; Laura Cappiello (indipendente).