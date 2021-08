Juventus in rialzo con addio Ronaldo. Forti scambi in Borsa

1 Minuto di Lettura

Venerdì 27 Agosto 2021, 17:15







(Teleborsa) - Scambia al rialzo ma sotto i massimi di seduta per il titolo Juventus che mostra un +0,71%, nella giornata che segna l'addio di Cristiano Ronaldo alla squadra bianconera. Forti gli scambi: nella seduta odierna sono passate di mano 12 milioni di azioni, contro i 2,2 milioni della vigilia.



Una rottura già stata annunciata dal tecnico della Juve, Massimiliano Allegri in conferenza stampa. "Prima che mi facciate domande: ieri Cristiano mi ha comunicato che non ha intenzione di restare. Oggi non si è allenato, domani non sarà convocato". L'avventura di Ronaldo alla Juventus dunque è volta definitivamente al termine.





L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia All-Share mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della società operante nel settore del calcio professionistico, che fa peggio del mercato di riferimento.



Le implicazioni tecniche di breve periodo di Juventus suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 0,7982 Euro e supporto visto a quota 0,7602. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 0,8362.