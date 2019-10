Juventus in pole nel FTSE MIB e nella classifica di serie A

(Teleborsa) - Effervescente Juventus, che scambia con una performance decisamente positiva del 2,66%.



Il titolo festeggia in Borsa la vittoria contro l'Inter a San Siro che vale il primo posto in campionato, grazie ai gol di Dybala e di Higuain.





L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della società operante nel settore del calcio professionistico più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.



Lo status tecnico di Juventus mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1,318 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1,343. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1,303. © RIPRODUZIONE RISERVATA