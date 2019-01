Juventus, il sogno Mbappè fa volare i bianconeri in Borsa

(Teleborsa) - L'avvio d'anno in Borsa, per la Juve, è da urlo: +10,17% totale. Spettacolare exploit nella prima seduta del 2019 grazie all'assist involontario di Kylian Mbappè. Le voci di un presunto interessamento dei bianconeri per il ventenne francese (operazione poi definita fantasiosa da Fabio Paratici, dg bianconero), infatti, avrebbero fatto letteralmente volare le azioni. Il titolo del Club bianconero ha dunque brindato al nuovo anno proseguendo nel solco del trend positivo registrato l'anno passato.



Solo l'idea dell'arrivo dell'asso del Psg, considerato da molti, il vero erede di Cristiano Ronaldo e Leo Messi, ha infiammato i mercati facendo letteralmente decollare il titolo della Juve insieme alle aspettative degli investitori. © RIPRODUZIONE RISERVATA