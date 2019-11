Juventus giù in Borsa. Cda approva aumento capitale

Ultimo aggiornamento: 16:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Consiglio di amministrazione della, presieduto da Andrea Agnelli, ha deliberato di, attribuita al Presidente dall'Assemblea straordinaria del 24 ottobre 2019.. I diritti di opzione, validi per la sottoscrizione di massimo 322.485.328 azioni ordinarie Juventus di nuova emissione, prevedono l'assegnazione di, al prezzo di sottoscrizione di euro. Il prezzo di sottoscrizione incorpora unorispetto al prezzo teorico ex diritto delle azioni ordinarie Juventus, calcolato sulla base della chiusura di ieri (26 novembre 2019).I diritti saranno saranno esercitabili(estremi inclusi) e saranno negoziabili su MTA dal 2 dicembre al 12 dicembre (estremi inclusi).Lenon hanno reagito bene all'annuncio della ricapitalizzazione ed al momento sono lea 1,4130 euro. A livello tecnico, segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1,439 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1,382. L'equilibrata forza rialzista di Juventus è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 1,495.