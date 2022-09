Juventus FC conferma passaggio Arthur al Liverpool

Venerdì 2 Settembre 2022, 08:15







(Teleborsa) - In chiusura del calciomercato la Juventus Football Club formalizza il passaggio di Arthur al Liverpool. Il club bianconero infatti ha formalizzato ieri sera la cessione a titolo temporaneo al Liverpool, fino al 30 giugno 2023, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Arthur Henrique Ramos De Oliveira Melo.



Il corrispettivo della cessione è pari a 4,5 milioni di euro, ma l'accordo prevede anche oneri accessori per 0,3 milioni. Inoltre, l'accordo prevede la facoltà da parte del Liverpool di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore per un corrispettivo di 37,5 milioni, pagabili in due esercizi.