Juventus FC, bilancio in rosso. Ok CdA aumento capitale fino a 300 milioni

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Juventus FC ha approvato il progetto di bilancio per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2019, che evidenzia ricavi pari a 621,5 milioni ed una perdita di 39,9 milioni rispetto al rosso di 19,2 milioni dell'esercizio precedente.



Il CdA ha inoltre dato il via libera al Piano di sviluppo per gli esercizi 2019/2020 – 2023/2024 e la proposta di attribuzione al board di una delega ad aumentare il capitale sociale a pagamento di massimi 300 milioni di euro.



Il Consiglio ha anche deliberato la convocazione dell'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, per il prossimo 24 ottobre 2019, in unica convocazione presso l'Allianz Stadium. © RIPRODUZIONE RISERVATA