Juventus, Exor presenta lista per rinnovo CdA

Venerdì 8 Ottobre 2021







(Teleborsa) - Exor, holding della famiglia Agnelli e azionista di controllo di Juventus, ha depositato la lista di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di Juventus. La pubblicazione delle liste è in vista dell'assemblea degli azionisti del club, convocata in sede ordinaria e straordinaria per il 29 ottobre 2021.



Per il CdA sono stati proposti Massimo Della Ragione (*), Maurizio Arrivabene, Kathryn Frances Fink (*), Andrea Agnelli, Laurence Siouffi-Debroux, Pavel Nedved, Giorgio Tacchia (*), Laura Zanetti (*), Daniela Marilungo (*), Francesco Roncaglio. I candidati contrassegnati dal simbolo (*) hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza.



Per il collegio sindacale sono stati proposti: per la carica di Sindaco Effettivo Roberto Spada, Maria Cristina Zoppo e Alessandro Forte; per la carica di sindaco supplente Maria Luisa Mosconi e Roberto Petrignani.