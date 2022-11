Juventus, Exor indica Gianluca Ferrero come presidente

Martedì 29 Novembre 2022, 09:45







(Teleborsa) - Exor, la holding della famiglia Agnelli quotata sulla Borsa di Amsterdam, ha comunicato che indicherà Gianluca Ferrero per la carica di presidente di Juventus. L'annuncio è arrivato a poche ore dalle dimissioni del consiglio di amministrazione del club e in vista dell'assemblea convocata per il 18 gennaio 2023.



Ferrero è commercialista, revisore, sindaco e amministratore di varie società. "Ha maturato una significativa esperienza e le necessarie competenze tecniche, nonché una genuina passione per la società bianconera, che lo rendono la persona più qualificata per ricoprire questo ruolo", si legge nella nota della holding.



Exor pubblicherà l'elenco completo dei propri candidati al rinnovo del consiglio di amministrazione nei termini di legge.