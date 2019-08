Juventus è la peggiore del FTSE MIB

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si muove in profondo rosso Juventus, che mostra una perdita del 4,71% a metà giornata. Il titolo era partito in modesto rialzo, dopo la vittoria alla prima del campionato, poi ha invertito bruscamente la rotta. Dicono i trader che la vittoria al al Tardini di Parma. è stata un po' sofferta, ma sul titolo potrebbero pesare anche i realizzi dopo gli ampi guadagni archiviati in precedenza.A livello comparativo su base settimanale, il trend della società operante nel settore del calcio professionistico evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Juventus rispetto all'indice.Lo status tecnico di breve periodo di Juventus mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 1,57 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 1,475. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 1,664.