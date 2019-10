Juventus: Coca-Cola Official Partner dei bianconeri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -del club bianconero sul territorio italiano.L'intesa, annunciata sui social e sul sito ufficiale della società, porterà: Coca-Cola sarà così presente nel flagship store UNDICI di Milano, ma anche nei bar, nelle lounge e nelle aree hospitality dell'Allianz Stadium, che vedranno una speciale brandizzazione che celebra l'unione tra il gusto di Coca-Cola e la passione bianconera., per esempio come partner ufficiale della Coppa del Mondo FIFA dal 1974 e dal 1988 degli Europei di Calcio UEFA. Proprio la passione condivisa per il calcio ha portato i due brand a siglare un'esclusiva partnership per comunicare i valori e l'amore per questo sport attraverso eventi, attività di visibilità e un piano digital dedicato.", ha commentato, Juventus Chief Revenue Officer di Juventus. "Questo accordo si focalizzerà sulla valorizzazione del mercato italiano, importantissimo per entrambi, attraverso le attività che andremo ad implementare insieme. Rimane costante l'ambizione di crescere assieme nel prossimo futuro", ha aggiunto Ricci., trascorrere momenti felici e positivi tifando per la propria squadra del cuore", ha dichiarato, Direttore Generale Coca-Cola Italia. "Siamo".