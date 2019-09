Juventus cala ancora su annuncio perdita e aumento

(Teleborsa) - Perde terreno anche oggi il titolo Juventus, che mostra un ribasso dell'1,80%, dopo aver annunciato al mercato un aumento di capitale fino a massimi 300 milioni di euro ed una perdita in bilancio al 30 giugno 2019.





L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della società operante nel settore del calcio professionistico, che fa peggio del mercato di riferimento.



Lo scenario tecnico di Juventus mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,295 Euro con area di resistenza individuata a quota 1,332. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,28.

© RIPRODUZIONE RISERVATA