Juventus in volo in Borsa grazie alla tripletta di Ronaldo

Cristiano Ronaldo segna tre gol e la Juventus batte l'Atletico Madrid 3-0 nella partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La squadra di Allegri romonta così la sconfitta pet 2-0 dell'andats e passa ai quarti di finale, salvando anche alcune decine di milioni di euro in maggiori entrate (si stimano circa 40 milioni di introiti addizionali per le qualificazioni ai quarti e, poi, in semifinale e in finale).



Il trionfo fa volare in Borsa il club bianconero: i titoli guadagnano circa il 16%.



Il titolo aveva perso molto dopo la sconfitta dell'andata contro l'Atletico e dunque sta rimontando e mostra un guadagno del 32% da inizio anno. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 1,529 e successiva a quota 1,712. Supporto a 1,346.

