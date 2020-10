Juventus annulla choc Ronaldo in Borsa

(Teleborsa) - Scatta la rimonta della Juventus dopo il tonfo di ieri, motivato dalla notizia della positività di Ronaldo al Covid. Il titolo stamattina tratta in rialzo del 4,02% recuperando le perdite della vigilia.



La tendenza ad una settimana della società operante nel settore del calcio professionistico è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia All-Share. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.



Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 0,7619 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 0,8069. Il peggioramento di Juventus è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 0,7367. © RIPRODUZIONE RISERVATA