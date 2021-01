© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Juventus Football Club ha perfezionato con la societàCricket and Football Club l'. L'acquisizione a titolo definitivo di Rovella è avvenuta a fronte di un corrispettivo dipagabile in tre esercizi. Tale valore di acquisto potrà incrementarsi al maturare di determinate condizioni di massimi 20 milioni nel corso della durata contrattuale.Il contratto prevede anche la contestuale cessione a titolo temporaneo al Genoa, fino al 30 giugno 2022, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva quadriennaleNell'operazione è entrata anche la cessione a titolo definitivo del calciatore Manoloa fronte di un corrispettivo dipagabile in tre esercizi. Il valore di cessione potrà incrementarsi al maturare di determinate condizioni di massimi 5 milioni nel corso della durata contrattuale. Tale operazione genera unJuventus ha anche ceduto al Genoa, a titolo definitivo, Eliaa fronte di un corrispettivo dipagabile in tre esercizi. Il valore di cessione potrà incrementarsi al maturare di determinate condizioni di massimi 5,3 milioni nel corso della durata contrattuale. Tale operazione genera un