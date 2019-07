Juventus, acquistato il calciatore Matthijs De Ligt

(Teleborsa) - Un annuncio arrivato in mattinata, che si aspettava dopo le visite mediche sostenute ieri dal nuovo giocatore della Juventus FC. Matthijs De Ligt, difensore centrale classe 99, è un nuovo giocatore della squadra piemontese.



Proprio la società, con a capo Andrea Agnelli, ha comunicato attraverso una nota sul sito, le modalità del pagamento del calciatore: 75 milioni di euro saranno versati all'Ajax FC, ex squadra detentrice del cartellino del giovane, in cinque esercizi oltre oneri accessori per 10,5 milioni.



Il contratto per le prestazioni sportive scadrà il 30 giugno 2024.