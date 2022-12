Juvenrus ancora in vantaggio con voci delisting

(Teleborsa) -, che registra un guadagno del 4,01%, con scambi piuttosto voluminosi per oltre 12 milioni di azioni, che stridono con i volumi medi del mercato in queste giornate semi-festive. Il titolo conferma comunque un, sulle voci che si ripropongono a cadenza regolare di un delisting del titolo dal mercato.per falso in bilancio, anche se nel corso dell'ultima assemblea, il presidente dimissionario Andrea Agnelli ha ribadito "sono fermamente convinto di aver operato bene in questi anni e che i rilievi mossi non siano fondati". La sua sostituzione e quella degli altri consiglieri coinvolti nelle indagini sarà comunque all'Odg della prossima assemblea convocata il 18 gennaio.Sino ad allora, ilda parte della controllata Exor, che secondo gli analisti di Equita potrebbe comportare una spesa di oltre 200 milioni di euro.Il confronto del titolo con il FTSE Italia All-Share, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa della società operante nel settore del calcio professionistico rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 0,3296 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 0,3112. L'equilibrata forza rialzista di Juventus è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 0,348.