Just Eat Takeaway vende quota iFood a Prosus per 1,8 miliardi

(Teleborsa) - Just Eat Takeaway.com, colosso delle consegne di cibo a domicilio nato a febbraio 2020 dalla fusione dell'olandese Takeaway.com e del britannico Just Eat, ha stipulato un accordo per vendere a Movile, un'affiliata di Prosus, la partecipazione del 33% in iFood, società di delivery brasiliana. Il corrispettivo della transazione comprenderà 1,5 miliardi di euro in contanti alla chiusura e un corrispettivo differito, subordinato all'andamento del settore delle consegne di cibo online nei prossimi dodici mesi, fino a 300 milioni di euro.

L'accordo darà a Prosus, multinazionale olandese e tra i maggiori investitori tecnologici al mondo, il controllo esclusivo di iFood, considerata una delle attività di consegna di cibo più interessanti in uno dei mercati più grandi del mondo. "L'aumento della nostra partecipazione alla piena proprietà è una dimostrazione del nostro approccio disciplinato agli investimenti e riflette la nostra fiducia nel potenziale a lungo termine di iFood", ha affermato Bob van Dijk, amministratore delegato di Prosus.

Just Eat Takeaway.com ha invece affermato di rimanere concentrata "sul miglioramento della propria redditività e su un'allocazione disciplinata del capitale". Ha sottolineato che userà i proventi della transazione per mantenere la solidità del suo bilancio e per servire i rimborsi delle prossime scadenze del debito.

Spicca il volo Just Eat Takeaway.Com N.V, che si attesta a 20,95, con un aumento del 25,72%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 21,53 e successiva a quota 22,62. Supporto a 20,44.

Prosus presenta un andamento invariato rispetto alla vigilia, e si attesta a 63,76. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso erratico con resistenza vista a quota 64,84 e primo supporto stimato a 62,93.